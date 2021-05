Poort boerderij geramd op zoek naar Conings: "Geen idee hoe ze hier terecht komen”

Hasselt/Tongeren “Ze vroeg me zelf om haar te wurgen”: Man staat volgende week voor assisen voor de moord op zijn minnares, nota bene de vrouw van zijn eigen neef

20 mei Een volksjury van zes mannen en zes vrouwen zal volgende week oordelen over de schuld van Zaman A. (30). De dertiger moet zich voor het hof van assisen in Tongeren verantwoorden voor de moord op de vrouw van zijn neef, de Hasseltse kapster Negeen Mohammad Reza. Op 17 juni 2018 werd het slachtoffer gewurgd in haar woning aan de Canadastraat in Hasselt.