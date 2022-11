Plannen voor nieuwe brandweerpost in Wijchmaal

Peer / Hechtel-EkselDe gemeenteraad van Peer buigt zich op 23 november over de verkoop van drie percelen langs de Stationsstraat in Wijchmaal aan de hulpverleningszone Noord-Limburg. Het is de bedoeling dat op die locatie in de loop van 2023 gestart zal worden met de bouw van een nieuwe brandweerpost. “De nieuwe kazerne zal ervoor zorgen dat de brandweer sneller aanwezig kan zijn op een deel van het grondgebied van Peer en Hechtel-Eksel”, aldus burgemeester Steven Mathei (CD&V).

De hulpverleningszone Noord-Limburg beslaat de gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Pelt en Peer. Momenteel werkt de zone vanuit brandweerposten in Lommel, Bree, Leopoldsburg en Pelt. Men streeft ernaar om de kwaliteit van de hulpverlening permanent te verbeteren, onder meer door te waken over de aanrijtijden. “De voorbije jaren nam de verkeersintensiteit toe, waardoor het ook voor de hulpdiensten moeilijker wordt om de beoogde aanrijtijden te halen”, geeft Matheï aan. “Daarom is het ook zinvol om in Peer, vlakbij de grens met Hechtel-Eksel, een bijkomende brandweerpost te voorzien.”

De stad Peer is eigenaar van een aantal percelen langs de Stationsstraat in Wijchmaal (ter hoogte van het fietspad op de oude spoorwegbedding) waar de brandweerpost zou kunnen komen. Na wat onderzoek van de locatie, bleken deze percelen geschikt voor het oprichten van een extra brandweerpost. “Het is de bedoeling om een brandweerpost te bouwen met een beperkt aantal voertuigen en manschappen. We gaan uit van een inzet van 30 tot 40 brandweermannen en -vrouwen. De post zal naast brandweervoertuigen ook beschikken over kleedruimtes, sanitair, slaapvertrekken en burelen. Aan de achterzijde van het gebouw wordt ook een oefenruimte voorzien.”

Werving van nieuwe brandweerlui

De nieuwe brandweerpost opent over een drie à vier jaren de deuren, maar binnenkort start de hulpverleningszone al met de werving van nieuwe brandweerlui. “Midden 2023 starten we inderdaad met een campagne om kandidaat-brandweermannen en -vrouwen aan te werven”, verklaart commandant Jan Jorissen. “We richten ons op vrijwilligers, zeg maar ‘freelancers’, die in hun vrije tijd graag de hulpverlening rond hun woonplaats willen helpen verzekeren. Na een opleiding van twee jaar en een stage op het terrein, zijn de nieuwe medewerkers dan inzetbaar. In de beginfase zullen de nieuwe brandweerlui aangevuld worden met collega’s uit andere brandweerposten uit de hulpverleningszone."

De gemeenteraad beslist op 23 november over de verkoop van de percelen aan hulpverleningszone Noord-Limburg. Eens de verkoop achter de rug is, kan de zone starten met de opmaak van de plannen. “Zoals bij alle projecten die lopen in Peer, betrekken we ook nu weer de inwoners bij de bouw van de nieuwe brandweerpost. In de eerste plaats zijn dat de buren, maar tijdens een participatie- en informatiemoment geven we alle geïnteresseerden graag tekst en uitleg bij de plannen. Op die manier kan iedereen bijdragen aan een nog betere hulpverlening in Noord-Limburg”, besluit de Peerse burgemeester.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.