Pin je punt langs Vlaamse fiets- en wandelroutes

Maak jij vaak gebruik van online fiets- of wandelplanners zoals Wandelknooppunt, RouteYou of Komoot en heb je gemerkt dat je makkelijker faciliteiten zoals toiletten en laadpalen niet altijd terugvindt? Doe dan mee aan ‘Pin je punt’ en deel de nuttige spots met andere fietsers en wandelaars. Wil jij meedoen? Dat kan heel makkelijk met volgend stappenplan. Ten eerste spot je een nuttige plek tijdens je fiets- of wandeltocht en maak je er een foto van. Daarna ga je naar de ‘Pin je punt’-kaart via deze link. Vervolgens moet je je inloggen en je favoriete hotspot vastpinnen op de kaart. Toerisme Vlaanderen verzamelt dan alle hotspots en bezorgt ze aan de online routeplanners en apps. Op die manier wordt het aangenamer fietsen of wandelen in Peer en omstreken. Meer informatie vind je hier.