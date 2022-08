Perenaar Jessy (25) verkozen tot ‘Jobstudent van het Jaar’: “Een manusje van alles en een topverkoper”

Jessy Martis uit Peer behaalde net zijn diploma rechtspraktijk en gaat volgend jaar handelswetenschappen studeren. Zijn leidinggevende Wing Xia Lu en zaakvoerder Jan Verschraegen droegen zijn kandidatuur voor. Xia Lu had niets dan mooie woorden over Jessy “We maakten kennis met hem voor de zomer van 2019. Sindsdien is hij uitgegroeid tot één van de sterkhouders in ons festivalteam. We waren blij dat Jessy na een zomer zonder festivals in 2020, in 2021 weer van de partij wou zijn. Ook dit jaar werkt hij bijna elk weekend voor ons op een of ander festival. Hij is een manusje van alles en vooral een topverkoper die de mensen durft aan te spreken. Bovendien zorgt hij ervoor dat hij de merken door en door kent. Jessy groeide door tot supervisor die de leiding neemt van een team op een festivallocatie.

“Vorig jaar bracht hij trouwens ook zijn broer Danny aan, en dit jaar kwam daar nog een broer bij: Davy. En toen we last-minute een grote opdracht kregen voor het festival Les Ardentes en we eens polsten bij Jessy of hij nog gemotiveerde studenten kende, bleek hij nog een tweelingbroer te hebben die ook wel wou werken: Joey.”

Extra maandloon

Op zijn huidige werkplek, het W-festival in Oostende, ontving Jessy de award uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Mattias Dessein, regiomanager bij hr-dienstengroep Liantis, kreeg hij een extra maandloon ter waarde van 1.500 euro. Jessy werd door een jury geselecteerd uit een reeks inzendingen van werkgevers. Met de verkiezing willen UNIZO en Liantis het belang van jobstudenten voor onze economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt.

Studentenarbeid blijkt vandaag populairder te zijn dan ooit. Volgens RSZ-cijfers waren er in 2021 zo’n 565.248 jobstudenten actief. Dat aantal lag nog nooit zo hoog. “Bovendien zien we dat die trend zich ook in 2022 verderzet”, vertelt Dessein. Uit gesprekken met ondernemers merken we dat dit in de zomerperiode alleen maar toegenomen is. Naast het feit dat ondernemers graag flexibele werkkrachten inschakelen, is het vaak ook uit noodzaak. De war for talent zorgt ervoor dat ondernemers niet altijd de juiste, vaste medewerkers vinden. Denk maar aan de horecasector. Dan kunnen jobstudenten helpen om een drukke periode te overbruggen, terwijl ze hun zoektocht verderzetten. Bovendien is het zeer belangrijk voor hun welzijn dat vaste werknemers na enkele heftige maanden en jaren ook opnieuw even rust kunnen nemen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.