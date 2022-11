Peerse bigband viert 60ste verjaardag van eerste James Bond-film

Pelt LAGO Pelt Dommelslag trakteert bezoekers in herfstva­kan­tie op extra activitei­ten

De herfstvakantie staat voor de deur, wat wil zeggen dat veel gezinnen op zoek zijn naar een plezierige gezinsuitstap. LAGO Pelt Dommelslag trakteert de bezoekers dan ook op extra activiteiten in het zwembad. In Pelt kan je op ruimtereis gaan in de VR-slide in de bandenglijbaan. Met een heuse VR-duikbril ga je dan door deze attractie. Daarnaast is er ook een ‘wiggle bridge’ een soort hindernissenparcours in het zwembad. De VR-bril kan je elke dag van de herfstvakantie van 13 uur tot 15.30 uur uitproberen. De wiggle bridge is er dagelijks van 12 tot en met 18 uur.

