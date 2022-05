Peer presenteert nieuw cultuurseizoen en trekt met voorstellingen door de dorpen

Het BICC-team werkte hard aan een mooi en gevarieerd programma voor 2022-2023. Onder meer Lieve Blancquaert (‘Let’s talk about sex’), Ruben Block, Floris and the Flames, Joris Hessels (Een klein afscheid), Kamal Kharmach, Tutu Puoane en Pat Donnez staan op het programma. “In het nieuwe cultuurseizoen vind je een mooie mix van vaste waarden en opkomend talent”, vertelt schepen Lutgarde Ceyssens (CD&V). “We treden ook letterlijk met cultuur naar buiten, bijvoorbeeld met voorstellingen in de ontmoetingscentra van de dynamische dorpen en Reveil – een ode aan je dierbaren op het kerkhof.”

Vroegboekkorting

Wil je als eerste tickets voor jouw favorieten bestellen én genieten van vroegboekkorting? Kom dan op 6 mei naar de presentatieavond in ’t Poorthuis. Je ontdekt in primeur welke verrassende podiumactiviteiten, vormingen en activiteiten er gepland staan. Alleen tijdens deze presentatieavond kan je tickets bestellen met vroegboekkorting op een selectie van activiteiten. Je bent doorlopend welkom in ’t Poorthuis tussen 20.30 en 22.30 uur. Tijdens de avond kan je genieten van een hapje en drankje en leuke randanimatie. Deelname is gratis, maar schrijf je vooraf in via www.biccpeer.be.