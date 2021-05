Oplichter aasde op beloning in zaak overleden model Ivana Smit

Bree Leerlingen versieren fiets- en wandeltun­nel met graffiti

16 mei Al een tijdje is stad Bree bezig met vernieuwingen rond de scholencampus. Een van de realisaties is een brede fiets- en wandeltunnel om onder andere de scholieren veilig onder de drukke Rode Kruislaan te geleiden. Aan de leerlingen van het middelbaar werd gevraagd deze tunnel, die er grauw en grijs uitzag, op te fleuren met graffiti. In samenwerking met het lokale kunstenaarscollectief ‘Limbuddies’ werkten de leerlingen van de middelbare school het project uit. Deze zondag werd de tunnel in kleur gezet met tekeningen in het thema ‘observatie en creatie’. Zo verwijst de nieuwe invulling van de tunnel naar de verschillende studierichtingen van de scholen. Het geheel is getiteld ‘Ode aan de Nieuwsgierigheid’.