Oekraïense vluchtelingen in Peer krijgen nieuwe coupe

Oudsbergen Extra zebrapaden in Gruitrode en Neerglab­beek

In Gruitrode en Neerglabbeek worden maar liefst zes extra zebrapaden aangelegd. Het gemeentebestuur wil hiermee routes van en naar scholen veiliger maken. In Neerglabbeek komen er oversteekplaatsen op de Kasteelstraat ter hoogte van de Weg naar Opitter en de Verbindingsstraat. In Gruitrode worden er extra aangelegd aan de Muisvenstraat, Leemakkerstraat en Taelstraat als verbinding tussen de nu onderbroken voetpaden langs de Breekiezel. Aan de rotonde in Gruitrode wordt er op vraag van de school nog een zebrapad aangelegd op de Ophovenstraat. Dit zebrapad ligt niet aan een gewestweg en zal door het gemeentebestuur worden aangelegd.

12 juli