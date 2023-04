Nieuw dienstencentrum zal 'De Perelaar' heten

“Alsof er een vliegtuig door de geluidsbar­riè­re vloog”: buren getuigen na brandstich­ting in supermarkt waar eerder inbreker werd doodgesto­ken

Er is in de nacht van vrijdag op zaterdag opzettelijk brand gesticht in superette Nil Market aan de Herebaan-Oost in Houthalen. Dat is dezelfde supermarkt waar eind februari een inbreker werd doodgestoken. “Dit leek hier wel Antwerpen”, vertelt een buurtbewoonster.