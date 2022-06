Na twee jaar afwezigheid: toneelvereniging comediA toont nieuwe productie tijdens de Torenfeesten

PeerNa twee coronajaren zonder productie, maakt toneelvereniging comediA uit Peer zich klaar voor de productie ‘Ultieme misverstanden’. De toneelvereniging staat met dit stuk in oktober op de planken van Den Tichel in Wijchmaal, maar nog voor de zomer licht comediA een tipje van de sluier. “Tijdens de Torenfeesten op 26 juni brengen we enkele stukjes uit Ultieme misverstanden”, vertelt voorzitter Koen Wellens.

ComediA is al jaren een bekende naam in Peer. In het verleden brachten ze onder meer de voorstellingen Klachten, ‘Rijen en vrijen’ en tijdens de pandemie werd er gewerkt aan ‘De Zevende Zonde’. Het is intussen van februari 2020 geleden dat comediA op de planken stond. Vlak na de productie ‘De zevende zonde’ tekende corona ook voor een drooglegging van het amateurtheater.

Niet dat de spelersgroep helemaal bleef stilzitten. “We hebben onder leiding van regisseur René Meuwis online gerepeteerd en toen het weer kon, zijn we weer echt gaan repeteren. We hadden gehoopt ‘Ultieme misverstanden’ te brengen in het voorjaar van 2022, maar de hopelijk laatste coronaopstoot strooide roet in het eten”, aldus Koen Wellens. “Niet getreurd echter, we hebben de voorstellingen verplaatst naar oktober. Dan staan er vier voorstellingen in Den Tichel in Wijchmaal op het programma. In het theaterstuk ‘Ultieme misverstanden’ brengen we 12 korte taferelen die heel herkenbaar zijn, zeg maar uit het leven gegrepen.”

Proevertjes tijdens Torenfeesten

Wachten tot oktober is niet nodig, want comediA brengt op zondag 26 juni al enkele proevertjes tijdens de Torenfeesten. “Na maanden van repeteren, willen we al eens echt voor het publiek staan. Niet in een theaterzaal deze keer, wel in openlucht, op het Preud’hommeplein in Peer. Roger Soors, Thomas Vanhove en ikzelf brengen vijf stukjes waarmee we het publiek willen opwarmen voor de echte voorstellingen in oktober.”

Kerkhofclubje in maart 2023

Intussen zijn de voorbereidingen voor de voorjaarsproductie 2023 ook gestart. comediA brengt dan ‘Het kerkhofclubje’, een tragikomedie de serieux van het rouwen op een schitterende manier combineert met fijne, Britse humor.

