“Mocht die dader nog wel vrij rondlopen?”: moordonderzoek Jos Haex afgerond, maar familie wil meer duidelijkheid

Pelt Uitbaters Café De Markt organise­ren spaghetti­da­gen om te overleven: “Niet lang na onze opening in september moesten de deuren alweer toe”

13 januari Begin september werd café ‘t Dûrrep in Overpelt-centrum overgenomen door Kevin Vaesen en Waël Azdi. De twintigers doopten hun nieuwe zaak tot Café De Markt en wilden van de bruine kroeg een plaats maken waar iedereen welkom is. Er werd al gesproken over de verhuur van vespa’s en fingerfood, maar toen strooide het welgekende virus andermaal roet in het eten. Met spaghettidagen probeert het café nu te overleven.