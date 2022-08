Meerdere dieren overleven zware boerderijbrand in Peer niet: brandweer vraagt ramen en deuren te sluiten

Hasselt Enorme schade na uitslaande brand in apparte­ment aan Hasseltse Kanaalkom: bewoonster huurde pand nog maar sinds deze week

Aan de Hasseltse Kanaalkom in de Oeverstraat heeft een zware brand gewoed op de zevende verdieping van een appartementsgebouw. Rond 11.30 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. De schade is enorm. “Een uitslaande brand op zo'n hoge verdieping van een appartement hebben we in deze omgeving nog niet vaak gezien", aldus de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

13 augustus