Man filmt wolf die nietsvermoedend voorbij trippelt in Peer: “Stilaan een gewoon beeld in Limburg”

De Limburgse wolven liepen intussen al vaker in beeld, maar zo goed als altijd dankzij goed verstopte wildcamera’s. Maar een man uit Peer slaagde er zaterdagnamiddag in om het dier live te filmen aan de Zuiderstraat. En diezelfde dag werd ook een overstekende wolf gespot aan de Meeuwerbaan, tussen Helchteren en Meeuwen-Gruitrode.

Wellicht August

De combinatie van de locatie, het gedrag, de typische draf en de houding van de staart wijzen volledig in de richting van de wolf. Was het Noëlla of August? Dat is niet meteen duidelijk, maar volgens Jan Loos is August de meest mature van de vier, en dus gaat het wellicht om hem.

Zulke waarnemingen in de omgeving van Peer, Helchteren en Meeuwen worden intussen steeds normaler. “In 2018 was het zien van een wolf een unicum. Ook in Limburg, want Naya was superschuw”, weet Loos. “Maar alleen al dit jaar hebben minstens 100 verschillende Limburgers met eigen ogen een wolf gezien. Tegenwoordig heb ik bijna dagelijks iemand aan de lijn die écht een wolf zag. Je kan niet altijd die betrouwbaarheid checken, maar de kans is altijd groot.”