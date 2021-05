“Ma en pa zouden dit niet gewild hebben”: familie van Jürgen Conings doet oproep

De voortvluchtige Jürgen Conings uit Dilsen-Stokkem wordt nu al bijna zes dagen gezocht, maar duikt nog steeds onder. Neef Steven denkt dat hij nog leeft en hoopt te kunnen doordringen op de man. “Jürgen en ik hadden in onze jonge jaren een sterke band”, zegt hij. “Sinds de gebeurtenissen zit ik er continue mee in mijn hoofd, en had ik het er ook over met mijn nonkels en tante. Ik moest iets doen, ik wil hem kunnen bereiken.” En zijn nonkel stapt nu mee in het verhaal.