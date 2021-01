Lockdownparty met 16 feestvierders stilgelegd in Peer: “Ze hadden het pand speciaal afgehuurd”

Hasselt Rechtbank veroor­deelt drie personen tot vijf jaar cel voor deelname aan terroristi­sche groep

15 januari De correctionele rechtbank van Hasselt heeft vandaag drie personen in verschillende dossiers bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. De onmiddellijke aanhouding werd ook telkens bevolen. De drie waren allen schuldig aan dezelfde tenlastelegging: deelname aan enige activiteit van een terroristische groep. Eén van hen is Jessie Van Eetvelde (42). Zij zit met haar twee kinderen in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië.