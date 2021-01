Lockdownparty met 16 feestvierders in Peer stilgelegd: “Ze hadden het pand speciaal afgehuurd”

Proberen verstoppen

Steven Matheï (CD&V), de burgemeester van Peer, is 'not amused’ met het verhaal. “Blijkbaar hadden deze personen het pand langs de Drieskenshofweg speciaal afgehuurd om er een lockdownparty te organiseren. Zoiets is volstrekt onaanvaardbaar, zeker als je weet dat een hele samenleving zich alle moeite getroost om het Coronavirus af te remmen.”

Egoïstisch gedrag

“Wij stellen in Peer alles in het werk om snel van start te gaan in het vaccinatiecentrum aan de Noordervest om de inwoners van Peer, Hechtel-Eksel, Hamont-Achel en Bocholt in te enten”, gaat Matheï verder. “Dit egoïstisch gedrag van enkelen doorkruist ieders inspanningen en dat kunnen wij in Peer niet tolereren. Ik treed het optreden van politie en parket dan ook volledig bij”.