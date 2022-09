Kruispunt richting Erperheide krijgt middeneiland

Bree Don Bosco Gerdingen opent avonturen­muur op eerste schooldag

Deze donderdag was het gezellig druk op Don Bosco Gerdingen voor de eerste schooldag. Heel wat ouders gingen mee de speelplaats op om opnieuw kennis te maken met de vertrouwde gezichten in het directie- en lerarenteam. Na een katholiek geïnspireerd openingsstuk over het jaarthema ‘Lichtjes’ en het zingen van een gezamenlijk schoollied werd ook de avonturenmuur geopend. Deze werd aan de school geschonken door de ouderraad. Het geeft de kinderen nog meer (klim)plezier tijdens de ontspannende momenten. Don Bosco Gerdingen is niet verlegen op leuke initiatieven, vorig jaar werden er unieke krijttekeningen geplaatst, creëerde men extra nestplaatsen voor de gierzwaluw en werd er zelfs een tijdscapsule in de ruwbouw van de sporthal verwerkt. Benieuwd wat het nieuwe schooljaar allemaal te bieden heeft!

