Kleine-Brogel Airbase nodigt buren uit op 9 september voor een unieke blik achter de schermen

Ben je geïnteresseerd in helikopters, vliegtuigen, vrachtwagens of heb je je altijd al afgevraagd hoe het er in zo'n luchtmachtbasis aan toe gaat? De Burenkijkdag van 2022 vindt dit jaar plaats op 9 september. Het bezoek is exclusief voor de inwoners van Peer, Oudsbergen, Kinrooi, Hamont-Achel, Bree, Bocholt, Maaseik, Hechtel-Eksel, Pelt, Lommel, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Weert (NL) en Cranendonck (NL). Op dezelfde dag zal er ook een jobdag plaatsvinden. Je kan er dus kennismaken met een 70-tal verschillende functies binnen de organisatie, je kan er gesprekken voeren met brandweermannen, piloten, een ontmijner, er zal sfeer en muziek zijn,... Er zullen ook per gemeente twee vrijkaarten voor de Spottersdag inclusief Luchtdoop met de A400m Atlas verloot worden op zaterdag 10 september. Deze tickets worden verloot aan de buren die een ticket kopen voor de Burenkijkdag. Een toegangsticket kost €12 en er is een Food Voucher van €9 inbegrepen in de prijs. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.