Inge (43) uit Peer botst met bestuurder van speed pedelec: “Gebarsten oogkas, twee gebroken vingers en operatie aan mijn jukbeen”

Hasselt Hasselts asielcen­trum in voormalig Parkhotel blijft open tot eind februari

Het asielcentrum in het voormalige Parkhotel op de Genkersteenweg in Hasselt blijft zeker tot eind februari open. Normaal zou het centrum eind oktober de deuren sluiten, maar de grote nood aan opvangplaatsen voor asielzoekers brengt daar verandering in. Zo blijft het tijdelijke opvangcentrum in plaats van 18 maanden nu 28 maanden open.

21 oktober