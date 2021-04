Indringers vallen woning binnen in Kleine-Brogel

Pelt Meer dan 40 coronapa­tiën­ten in Noorder­hart Mariazie­ken­huis

12 april Momenteel liggen er 43 patiënten, waarvan zeven op intensieve zorgen, met corona in het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt. Dat is het hoogste aantal in 2021. Op korte tijd zijn er een heel aantal personen bijgekomen. Vorige week nog bedroeg het aantal 24. Het aantal personen op intensieve zorgen is wel stabiel gebleven. De druk op ziekenhuizen blijft in Vlaanderen wel hoog, met momenteel 899 coronapatiënten op intensieve zorgen.