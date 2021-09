Honderdtal actievoerders willen kernwapens weg uit Kleine Brogel

Omstreeks 12.30 uur kwamen de activisten per fiets aan aan de Limburgse luchtmachtbasis. Na een korte picknick en enkele toespraken trok de groep gewapend met spandoeken met slogans als "Geen nieuwe kernwapens in Belgie" en "Yes to peace, no to war" naar de oude toegangspoort van de luchtmachtbasis.

De actievoerders nemen het niet dat ons land, zonder democratisch debat, akkoord ging met het vervangen van de aanwezige kernwapens door de kleinere, meer inzetbare B61-bommen. "Er is geen enkel debat daarover en we willen daar aandacht voor vragen", zei Ludo De Brabander van het actieplatform Bikes Not Bombs. "We willen dat die nieuwe bommen er niet komen en dat die oude bommen terug naar de afzender (de Verenigde Staten, red.) worden gestuurd."

Volledig scherm De groep trok gewapend met spandoeken met slogans als "Geen nieuwe kernwapens in Belgie" en "Yes to peace, no to war" naar de oude toegangspoort van de luchtmachtbasis. © BELGA

De actie aan Kleine Brogel was het sluitstuk van een internationale actiemaand, de campagne ‘Nuke Free Europe’ en een fietstocht doorheen verschillende landen waar acties aan soortgelijke basissen plaatsvonden.

Niet toevallig kwam de fietstocht op 26 september, de Internationale Dag voor de Totale Afschaffing van Kernwapens, aan in Kleine Brogel. "Het Belgische luik was een fietstocht van Hasselt naar Kleine Brogel.

Bij de fietsers was ook een kleine groep die vanuit de luchtmachtbasis in het Nederlandse Volkel naar hier gefietst zijn. We willen daarbij ook die politieke Europese dimensie tonen, omdat het een politiek is van de NAVO, dus dat er ook in Italië, Duitsland, Nederland en Turkije kernbommen liggen. Iedereen zit met dezelfde problematiek en dat willen we tonen met deze actie.”