Graven zonder concessie op kerkhof Kleine-Brogel herbegraven

In 2020-2021 deed de Stad Peer een grote regularisatie van de kerkhoven. Nabestaanden kregen een jaar de tijd om de concessie van een graf zonder concessie of met een verlopen concessie in orde te brengen. Buiten de grootschalige regularisatie volgt een jaarlijkse controle van de concessies die zullen aflopen. De Stad Peer brengt je daarvan op de hoogte met een bordje aan het graf waarvan de concessie afloopt. Het bordje blijft een jaar staan en wordt verwijderd zodra de concessie verlengd is. Een graf waarvan de concessie na een jaar niet verlengd wordt, kan verwijderd worden.