Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Peer vandaag

ZOMERBAR­TIP. Eén jaar geleden werd Siwel ‘beste zomerbar van Limburg’, nu zijn Sibert en Berre terug: “De tips van de jury hebben we ter harte genomen”

Voor het derde jaar op rij openen Sibert en Berre hun living en tuin voor alle inwoners van Wellen en ver daarbuiten. Zomerbar ‘Siwel’ is terug open en hoe... Een jaar geleden kregen de twee jongemannen nog hoog bezoek over de vloer toen tv-kok Piet Huysentruyt, sommelier Sepideh Sedaghatnia en foodblogger Jelle Beeckman al het lekkers op de kaart én de sfeer kwamen uittesten voor de titel van beste Vlaamse zomerbar. Daar grepen Sibert en Berre net naast, maar beste zomerbar werden ze wel. Een jaar later brengen we hen opnieuw een bezoekje en testen we uiteraard uit of ze die titel nog steeds waard zijn.