Eten we binnenkort chocolade uit de printer?Voedingslaboratorium ‘FoodLab’ laat bedrijven uit de voedings­sec­tor experimen­te­ren

Zopas opende ‘Foodlab’ in Hasselt. Het initiatief van de provincie Limburg in samenwerking met SyntraPXL en Hogeschool PXL is een ruimte om te experimenteren met behulp van een 30-tal gesofisticeerde keukentoestellen. Kostprijs: 125.000 euro. Het initiatief mikt op zowel starters als gevestigde bedrijven in de voedingssector.