Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Peer vandaag

Tijd voor een ijsje: fiets door de natuur rond Hasselt met een ijsje als beloning

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van ijsjes. Zo fiets je in de omgeving van Hasselt door de natuur om daarna na af te sluiten met een ijsje.