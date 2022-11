Fietstunnel onder Noordweg opgefleurd met muurschilderingen

Sint-Truiden RESTOTIP. Mid­den-Oosterse keuken proeven bij Al Dunya in Sint-Trui­den: “Pure ingrediën­ten en 100 procent authentiek”

Om te genieten van de overheerlijke Midden-Oosterse keuken hoef je tegenwoordig geen vliegtuig meer te nemen. In Sint-Truiden serveert Isaac Huneihen falafel, fatouch, baba ghanoush en halloumi in zijn gezellige restaurant Al Dunya in de Breendonkstraat. “Lekker én gezond", belooft de chef op voorhand. Dat moet je ons geen twee keer zeggen.

