Eerste lading namen voor vernieuwd Blues Peer

Blues Peer heeft een eerste lading namen bekend gemaakt. Met onder andere 10cc, Danny Vera, Cedric Burnside, Robert Finley, King Solomon Hicks, Boogie Beasts, Laurence Jones, Roland Van Campenhout, The Bluesbones, ILA, The Sheepdogs, Sugaray Rayford, Nick Waterhouse en Southern Avenue wordt het weer feest de weide in Peer. Het vernieuwde drie dagen durende festival gaat door tijdens het verlengde Pinksterweekend van 3, 4 en 5 juni 2022. Op de vrijdagavond trekt Blues Peer officieel het festivalseizoen op gang! Er is dan gratis toegang. Een dagticket voor zaterdag of zondag kost 45 euro.