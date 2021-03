Eerste Belgische piloot behaalt 5.000 vlieguren in F-16

Hasselt Van zingen en dansen tot acteren: Hasseltse jongeren kunnen komende zomer musical­kamp beleven

19:29 Komende zomer kunnen Hasseltse jongeren tussen 6 en 12 jaar op de school Level X van een avontuurlijk musicalkamp genieten. Daar krijgen ze dankzij The Musical Academy en Yes Events een week lang een musicalworkshop van professionele docenten in de ochtend, om zich in de namiddag uit te leven in speelse activiteiten. “Ervaring is niet nodig, wél een stevige portie goesting in zingen, dansen en acteren”, aldus docente bij The Musical Academy en actrice Ilse La Monaca.