Een jaar geleden stak kind (12) agent in de rug met mes aan schoolpoort: “Zonder kogelwerend vest komen we niet meer buiten”

Hasselt Van Axelle Red, John Joris en Chibi Ichigo tot de eerste stapjes van het Muzieko­droom en Pukkelpop: Hasselaar krijgt eigen Bel­pop-boek

Hasselaren die nog op zoek zijn naar het perfecte kerstcadeau voor muziekliefhebbende vrienden of familieleden, kunnen vanaf vandaag in het Cultuurcentrum en in de lokale winkels terecht voor het gloednieuwe boek van Belpop-kenner Jan Delvaux. Liefst zeven decennia Hasseltse muziekgeschiedenis komen daarin aan bod, net zoals interviews met Axelle Red, John Joris, Stijn Meuris, Chibi Ichigo en meer. “Dat talent komt niet plots opwaaien. Hasselt was al doorheen de tijd een broedplaats van Belgische popcultuur”, zegt Delvaux.

15 december