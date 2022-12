Drie miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Peer raakten jullie het meest in 2022: van een botsing met speed pedelec tot een vaccinatiecentrum op kindermaat

Het meest gelezen stuk van 2022 in Peer gaat over een treurig geval van agressie. Een 12-jarige die een agent neerstak in de Collegelaan werd door de rechter drie maanden in halfopen instelling geplaatst. De agent raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval. Ook Inge (43) raakte gewond, maar door een botsing met een speed pedelec. Ze kwam eind oktober met haar elektrische fiets ten val op het fietspad langs de Noordweg. Ze hield er een gebarsten oogkas, twee gebroken vingers en operatie aan haar jukbeen aan over.