Broer van 12-jarige die agent neerstak, pleegde overval toen hij 14 jaar was: “Hij zorgde al voor zoveel overlast”

Maasland Tweehon­derd jaar geleden werd de Zuid-Willems­vaart uitgegra­ven: deze zomer expo op vracht­schip

De Zuid-Willemsvaart die het Maasland voor een groot deel doorkruist, bestaat in 2022 exact 200 jaar. Toen startten de graafwerken in opdracht van de toenmalige koning Willem, toen we nog bij de Verenigde Nederlanden hoorden. Komende zomer zal er een vrachtschip halt houden in Neeroeteren mét een expo aan boord.

25 januari