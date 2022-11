Brand in kippenstal: 9.600 kuikens overleven het niet

Voetbal Tweede Nationale B Toon Lenaerts (Bocholt VV): “Onze ploeg maakt nog de nodige groeipij­nen door”

Bocholt VV beleeft wisselvallige tijden. De fraaie negen op negen van enkele weken terug werd gevolgd door drie keer niets en het lijkt logisch dat Toon Lenaerts (32) en co de opdracht van zaterdag willen afronden met een broodnodige driepunter. Of de bezoekers van FC Lille daar begrip voor hebben is nog de vraag, maar de Peerse verdediger twijfelt niet.

18 november