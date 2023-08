Angela (35) verloor haar partner René (55), maar ze waren niet getrouwd: “Mijn dochters en ik blijven achter zonder één cent. Straks ben ik ons huis misschien kwijt”

Het regent afgelaste evenemen­ten, maar Glasmarkt in Lommel gaat voorlopig wél door

Van een zomerweekend vol Limburgse evenementen, blijft niet meer heel veel over. Het weer strooit roet in het eten en verschillende organisaties blazen uit voorzorg hun evenement alvast af. Waar je dit weekend wél nog terechtkan, is in Lommel. Daar komen 60 glaskunstenaars zondag samen voor de negende editie van de Glasmarkt.