12-jarige die agent neerstak in Peer wordt voorgeleid voor jeugdrechter wegens poging tot doodslag

PeerIn Peer is donderdag een wijkagent neergestoken toen die na schooltijd het verkeer stond te regelen aan de Collegelaan. De politie heeft meerdere arrestaties verricht. De dader, een amper 12-jarige jongen, wordt deze voormiddag verhoord en verschijnt in de namiddag voor de jeugdrechter wegens poging tot doodslag. De wijkagent raakte zwaargewond bij de aanval, maar verkeert niet in levensgevaar. Intussen zijn er ook beelden opgedoken waarop te zien is hoe de jongen de politieman een paar keer in de rug aanvalt met een mes.

Het incident vond plaats nabij het Agnetencollege in Peer. “Een wijkagent die het verkeer stond te regelen na afloop van de schooltijd, kreeg vermoedelijk een discussie met een leerling. Nadien kreeg de agent een mes in de rug”, legde burgemeester van Peer Steven Matheï (CD&V) eerder uit bij HLN LIVE. De verdachte, een jongen van 12 jaar, werd gearresteerd. Ook zijn 17-jarige broer en moeder zijn opgepakt.

Broer

“Op beelden op sociale media is te zien dat de agent eigenlijk een conflict had met de oudere broer van de jongen en dat de moeder daarbij tussenkomt. Daarop grijpt de jongen van 12 jaar naar een mes en steekt hij in op de agent, waarop hij wegloopt”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Greet Henderix bij HLN LIVE. “De 12-jarige wordt op dit moment verhoord. Minderjarigen mogen immers ‘s nachts niet verhoord worden. In de loop van de middag komt er dan een strafvordering van het parket en in de loop van de namiddag beslist de jeugdrechter.”

Henderix voegt toe dat de oudere broer van 17 jaar “zeer goed gekend is hier bij de politiediensten”. “We horen van getuigenissen dat hij, samen met een groepje andere jongeren, de buurt zowat onveilig maakt”, klinkt het. “Dat is niet meteen een goed voorbeeld voor een jongen van 12 natuurlijk, al is het hier gisteren wel extreem uit de hand gelopen.”

“Poging tot doodslag”

In de loop van de namiddag zullen beide minderjarigen worden voorgeleid bij de jeugdrechter in Hasselt. Ten aanzien van de 12-jarige jongen luidt voorlopig de kwalificatie “poging tot doodslag”, ten aanzien van zijn oudere broer luidt de kwalificatie “weerspannigheid in bende”. De jeugdrechter zal vervolgens oordelen over gepaste maatregelen, onder meer rekening houdend met de ernst van de feiten, de persoonlijkheid van de minderjarigen en hun leefomstandigheden.

Intensieve zorgen

De agent werd met steekwonden en een klaplong overgebracht naar het ziekenhuis van Pelt. Hij raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De man heeft een nacht op intensieve zorgen doorgebracht, maar mag de afdeling deze voormiddag verlaten.

Gesloten instelling pas vanaf 14 jaar

Het onderzoek naar de omstandigheden van het steekincident loopt op dit ogenblik verder onder leiding van het parket van Limburg. Wat er met de jongen zal gebeuren, is nog onduidelijk. “Een jongere kan in principe een jeugddelict plegen vanaf de leeftijd van 12 jaar en we zien dus hier dat dit ook gebeurt... De mogelijkheden zijn nu om hem toe te vertrouwen aan de halfopen gemeenschapsinstelling De Markt in Mol. Een echte gesloten instelling is pas mogelijk vanaf 14 jaar”, legt jeugdrechter Luk Versteylen uit aan HLN LIVE.

Daarnaast zijn er afhankelijk van de mogelijk verontrustende (thuis)situatie waarin een jongere zich bevindt nog mogelijkheden. “Ik weet niet hoe het met deze jongere gesteld is, maar ik neem aan dat die piste zeker ook bewandeld kan worden. Dat betekent dat een jeugdrechter ook nog andere mogelijkheden heeft. Dat kan gaan over het toevertrouwen aan een private voorziening, een oriëntatiecentrum bijvoorbeeld, om daar dan een beter zicht te krijgen op wat er met de jongere moet gebeuren. Een laatste optie is dat de jongere thuis kan verblijven, mits naleving van strenge voorwaarden, zoals een huisarrest.”

Quote Een 12-jarige dader van dergelijke feiten maken we zeer zelden mee. We stellen wel vast dat er meer geweldda­den gepleegd worden door jongere kinderen, maar dat gaat dan vooral over jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar. Jeugdrechter Luk Versteylen

Uitzonderlijk en verontrustend

Jeugdrechter Versteylen zegt dat het uitzonderlijk en heel verontrustend is dat de dader van een ernstige gewelddaad als hier nog zo jong is. “Dit is uitzonderlijk, gelukkig maar. Een 12-jarige dader van dergelijke feiten maken we zeer zelden mee”, zegt hij bij HLN LIVE. “We stellen wél vast dat er meer gewelddaden gepleegd worden door jongere kinderen, maar dat gaat dan vooral over jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dat komt geregeld voor in het drillrap-fenomeen, waarbij jongerenbendes elkaar beconcurreren en rivaliseren en soms gewapend op straat lopen.”

De jeugdrechter voegt toe dat hij hier de precieze toedracht nog niet kent. “Maar dat een jongere zich keert tegen een ordehandhaver is ook nog eens bijzonder verontrustend”, laat hij nog verstaan.

Agressie tegen agenten

Burgemeester Matheï betreurt enorm dat er geweld wordt gepleegd tegen wijkagenten, die net dicht bij de mensen moeten staan. Eric Cenens, waarnemend korpschef van de politie van Peer, wijst erop dat politieagenten steeds vaker te maken krijgen met agressie, zowel verbaal als fysiek. Het illustreert dat “het ontzag voor de politie en het respect voor het politie-uniform steeds meer afneemt in onze maatschappij”.

Mentale impact

Matheï vertelde aan Belga ook dat de feiten een zware mentale impact hebben op de nabije collega’s van de wijkdienst van de agent. Vrijdag zal er bij de politie een debriefing plaatsvinden over de gebeurtenissen. Een stressteam van de federale politie staat klaar voor eventuele begeleiding van collega’s die erover willen praten. “Het heeft een mentale weerslag op het korps en op ons allemaal. Ik kreeg ook een telefoon van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) die haar medeleven overmaakte en eventuele hulp aanbood, als er nood aan is”, aldus de burgemeester.

Het Agnetencollege zelf, waar de 12-jarige jongen naar school gaat, zal vanochtend ook een ploeg hebben klaarstaan voor leerlingen die behoefte hebben aan een babbel. “De schooldirectie reageert bijzonder aangeslagen”, laat VTM NIEUWS-journaliste Greet Henderix weten. “Het is vlak na schooltijd gebeurd. Er liepen hier dus ook heel veel kinderen en jongeren op straat op het moment van de feiten. Zij zijn heel aangedaan. Veel jongeren reageren volgens de directeur ook angstig, dus er is extra begeleiding voorzien.”

