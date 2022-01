12-jarige dader van steekpartij minstens drie maanden in halfopen instelling: “Hij kijkt zó op naar zijn broer, die al eerder een overval pleegde”

Limburg RESTOTIP. Nicky’s Foods and Goods in Bilzen, waar je het gezonde met het aangename koppelt

Wie dacht naar Hasselt, Antwerpen of Gent te moeten voor gezonde en vernieuwende ontbijtzaken, is verkeerd. Nicole Dufour bracht met haar horecazaak ‘Nicky’s Foods and Goods’ de smoothies, acaï bowls, bagels en verse sapjes tot in Bilzen. “Hier heb ik jaren op gewacht", vertelt Nicole. Sinds eind november is het eindelijk het zover, en dus gingen wij langs bij Nicky’s voor een gezond ontbijt en een gezellige babbel.

