110 grafzerken aan kerkhof Wijchmaal vanaf maandag verwijderd: “Aannemer gaat sereen te werk”

De stad Peer gaat deze week de graven zonder concessie op het kerkhof van Wijchmaal ontruimen. Het gaat over in totaal 110 graven. Twee jaar geleden deed de stad een grote regularisatie van de kerkhoven. Nabestaanden kregen een jaar de tijd om de concessie van een graf in orde te brengen.

Het is bijzonder om te zien, een heel aantal graven waar met roze verf op staat aangeduid of ze weg mag of niet. In één duidelijk geval moet de boodschap ‘kruis blijft’ verduidelijken dat er helemaal niet moet verwijderd. Maar in totaal zal het kerkhof van Wijchmaal binnenkort heel wat zeker minder tellen. Een heel aantal zeker dateren van de jaren 50 en 60.

De stad maakte in 2020 en 2021 een groot inventaris op en stelde de nabestaanden in kennis of de graf van hun familielid nog een geldige concessie had. Een heel deel werd geregulariseerd .”Buiten de grootschalige regularisatie volgt een jaarlijkse controle van de concessies die zullen aflopen", klinkt het bij de stad.

© Mine Dalemans

“We brengen de nabestaanden daarvan op de hoogte met een bordje aan het graf waarvan de concessie afloopt. Het bordje blijft een jaar staan en wordt verwijderd zodra de concessie verlengd is. Een graf waarvan de concessie na een jaar niet in orde is gebracht, kan verwijderd worden. Op 20 februari start de verwijdering van graven zonder concessie in Wijchmaal.” Dat is vandaag (maandag) dus.

Zo wordt er wel gewerkt met een gespecialiseerde aannemer. “Die aanneemer gaat sereen en integer te werk, elke werkdag tussen 7 en 15.30 uur. Tijdens begrafenissen en diensten legt hij de werken stil. Hij schermt de werkzone af met een dichte afsluiting van 2 meter hoog, en de stoffelijke resten worden per graf opgegraven en onmiddellijk herbegraven in een gezamenlijk graf.”

© Mine Dalemans

Aan het einde van elke werkdag zal de aannemer de graven steeds afdekken zodat stoffelijke resten nooit zichtbaar zijn. Of de weggehaalde graven dan zomaar vergeten worden? Niet in Peer.

“Een naambordje van de overledene komt op de gemeenschappelijke gedenkplaats te staan. Op het kerkhof liggen trouwens enkele graven van lokaal historisch belang. De meeste van die grafstenen blijven in hun oorspronkelijke staat behouden. We grijpt als stad de actualisering van de kerkhoven aan om de begraafplaatsen om te vormen tot groene, belevingsvolle en onderhoudsvriendelijke kerkhoven.”

Veel zerken zijn er erg aan toe. © Mine Dalemans

Dit graf uit 1966 zal ook verdwijnen. © Mine Dalemans

Dit kruis blijft, luidt de boodschap. © Mine Dalemans

© Mine Dalemans

