Wie gaat er door naar de play-offs? Volg hier de League of Legends-clash in de Belgian League

Gamepreview Psychologi­sche thriller 'Get Even' mikt op buik, reflexen en geweten

10 maart Het gebeurt niet vaak dat gamejourno's van het voorgerecht tot de laatste in hotelbar achteraf blijven napraten over een game. En toch is dat precies waar het al te bescheiden aangebrachte Get Even in slaagde. Dat de game overkomt als een psychologische thriller op LSD zal daar niet vreemd aan zijn. We mochten de eerste drie uur uitproberen, zijn nog steeds niets wijzer, maar weten wel dat we meer willen.