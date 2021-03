RECAP. Zo verliepen de play-offs van de Belgian League: KVM Esports verovert eerste finaleplek

De speeltijd is over: deze week streden KVM Esports, ION SQUAD, Sector One en 4Elements tegen elkaar in de play-offs van de Belgian League. En dat leverde twee zeer duidelijke winnaars op: KVM Esports verzekert zich van een plekje in de finale op 22 maart, ION SQUAD en Sector One nemen het op 15 maart op tegen elkaar in de halve finale.

KVM Esports 3 – 0 ION SQUAD (Juggernaut-match)

We zien KV Mechelen Esports traag starten, maar laat na de eerste game er geen gras meer over groeien. Zij plaatsen zich als eerste voor de finale van de Belgian League na een dominante 3-0 overwinning tegen ION SQUAD BELGIUM. Die laatste moest experimenteren met nieuwe strategieën, want op de standaard manier wist nog geen enkel team te winnen van KV Mechelen Esports.

De eerste game begon althans goed voor ION SQUAD. Het was ook het dichtst dat ooit iemand is gekomen dit jaar bij het toebrengen van verlies aan KV Mechelen Esports. Na 52 minuten aan gameplay zagen we zes dragons, vier barons en twee elder dragons opgepakt worden alsook drie backdoor pogingen doorkomen. Uiteindelijk is het de backdoor met de teleport van Slyv3r en Mikkel die de game wint. In de tweede game probeerde beide teams met een schone lei te beginnen en was het ION SQUAD die snel het voordeel vond in de beginfase van het spel. Echter was dat het enige moment waarop ION SQUAD wat te zeggen had en daarna was het een en al KV Mechelen Esports op de hele map. De spelers zaten op dezelfde lijn en de communicatie zat goed, wat ook in de tweede game resulteerde in een snelle winst voor KV Mechelen Esports. De derde game kon mogelijks al de laatste zijn en KV Mechelen Esports voelde zich comfortabel. Het team bracht geen veranderingen toe aan hun draft en speelde ook de derde game vlekkeloos uit. KV Mechelen Esports is het eerste team dat zich plaatst voor de finale van de Belgian League en wacht nog even af op wat de andere teams in de play-offs doen. Donderdag 11 maart zien we regerend kampioen Sector One het opnemen tegen 4Elements in een match die gezien kan worden als de oude garde tegen de nieuwkomers respectievelijk.

Sector One 3 – 0 4Elements (Match 2)

Sector One wint met grote overtuiging over 4Elements in de tweede match van de Belgian League play-offs. Voor we de series ingingen hadden we nog heel wat vraagtekens bij beide teams en kon het nog beide kanten opgaan. Waar we vooral naar de topside van Sector One keken, was er een voordeel op de botside van 4Elements. Het was dus een clash van de regerende kampioen Sector One tegen de nieuwkomer in 4Elements.

De eerste game begon met heel wat verrassingen in de champion select. We hadden verwacht dat de jungler van Sector One meer zou teruggrijpen op junglers die enige controle uitvoeren over de map en eventueel een engage kunnen opzetten voor hun team na de verandering in de meta. Echter koos Aesthetic zonder twijfel voor de Udyr, een powerfarming jungler. Aan de andere kant stond hij tegen een Veigar midlane van Atlas. Die pick bleek uiteindelijk niet genoeg te zijn en was het Aesthetic die zijn team naar de overwinning hielp in de eerste game. In de tweede en derde game zagen we wel heel wat verbetering langs de kant van 4Elements, maar Sector One bleef toch een maatje te groot. Zeker Aesthetic die met al zijn ervaring het leven van Frenzy, de 16-jarige jungler van 4Elements, moeilijk maakte. Zo krijgen we een dominant Sector One die drie games achter elkaar heeft gewonnen en doorstoot naar de halve finale tegen ION SQUAD. Dat wordt nog een spannende match om naar uit te kijken, want ION SQUAD liet de bal vallen in de juggernaut-match terwijl Sector One in stijgende lijn verbetering aantoont.

Dit staat er nog op de agenda van de Belgian League:

