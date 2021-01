RECAP. Bekijk hier de hoogtepunten uit week 2 van de Belgian Week

Belgian LeagueHet was een belangrijke week in de Belgische League of Legends competitie voor zowel Team 7AM als KRC Genk, die op zoek moesten naar een overwinning om de kans op een plek in de playoffs gaaf te houden. Sector One wou dan weer z’n mindere prestatie van vorige week rechtzetten net zoals 4Elements, terwijl ION Squad en KVM Esports aan de top bleven staan.

Team 7AM versus Sector One

Sector One zette al vroeg druk op Team 7AM via de jungle en had al een aanzienlijke voorsprong na 10 minuten spelen. De eerste twee Dragons gingen al snel naar Sector One, dat Team 7AM geen moment van vrijheid gunde. Vooral mid laner Night en bot laner Mytheos konden zich tonen. Ook de derde Dragon ging naar Sector One, dat bleef doorduwen en alle lane turrets van Team 7AM na twintig minuten al in puin had liggen. Na het oppikken van de Cloud Soul én de Baron was het welletjes geweest voor Sector One, dat met een laatste gevecht Team 7AM het zwijgen wist op te leggen. Overtuigende overwinning voor Sector One.

KRC Genk Esports versus 4Elements

4Elements begon sterk met een vroege Dragon en een vroege kill. Toch wist KRC Genk terug te vechten en een voorsprong te behalen, die ze om wisten te zetten in een eigen Dragon. Die voorsprong werd groter toen ze vochten in de jungle, waar 4Elements één voor één z’n spelers zag neergaan tegen een sterk Genk. 4Elements knokte zich karig terug in de wedstrijd en even leken ze het tij te keren door de Baron op te starten. Die werd echter voor hun neus gestolen door jungler Pieter05, wat Genk genoeg tijd gaf om de basis van 4Elements aan diggelen te slaan. Een eerste overwinning voor KRC Genk Esports.

Team 7AM versus KVM Esports

Beide teams gingen relatief gelijk op vroeg in de wedstrijd, maar de eerste Dragon ging naar Team 7AM. Hoewel KVM Esports individuele voorsprongen kon vinden in de lanes, was het Team 7AM dat met de tweede Dragon én de Rift Herald aan de haal ging. KVM Esports begon de druk op te voeren en kon de derde Dragon uit de handen van 7AM houden, waarna ze de tweede Rift Herald in hun eigen zak stopten. Het ging echter fout voor KVM wanneer Team 7AM jungler Urban kon neerhalen, wat hen een Baron en twee extra kills wist op te leveren. Iets later kon 7AM ook de Ocean Soul in hun broekzak steken na een sterke teamfight. Uiteindelijk was het toch KVM Esports dat aan het langste eind trok na een gewonnen fight rond Baron, wat hen genoeg momentum gaf om de wedstrijd af te ronden. Pijnlijk voor Team 7AM, dat z’n eerste overwinning kon ruiken, terwijl KVM Esports bovenaan de competitie staat met een 3-0 score.

Volledig scherm Team 7AM versus KVM Esports

KRC Genk Esports versus ION Squad

Zowel Genk als ION Squad begonnen rustig, maar over het algemeen had ION Squad iets meer controle over de jungle met de eerste Dragon als resultaat. Hoewel Genk de tweede Dragon wist weg te halen, kon ION Squad een indrukwekkend 7000 gold lead uitbouwen na amper 15 minuten spelen. Vooral jungler Dommy blonk uit met een aantal prachtige ganks. Genk wist wat tijd te winnen door drie spelers van ION uit te schakelen maar werd te gulzig in de mid lane, waardoor ION weer meer ruimte kreeg en de Baron kon oppikken samen met vier kills. Ook de Infernal Soul zat in de broekzak van ION. Eén laatste push bezegelde het lot van KRC Genk Esports en ION Squad komt weer langszij KVM Esports in de ranking met een 3-0 record. Een verpletterende overwinning.