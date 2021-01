Bekijk hier de hoogtepunten van de eerste week van de Belgian League

De Belgian League keert terug en mocht drie nieuwe teams verwelkomen. Zal het ook dit seizoen een eenzijdige strijd worden met Sector One die alle prijzen opslokt of zijn er nieuwe titelkandidaten op het toneel verschenen?

1. KVM Esports vs. KRC Genk Esports

KVM Esports kon al vroeg twee kills achter z’n naam zetten en kon een voorsprong uitbouwen, maar KRC Genk Esports haalde de eerste Dragon weg. Genk kon de rollen omdraaien in een fight bij de Rift Herald, waarna ze drie kills oppikten samen met de Herald. Bij Genk was het vooral bot laner KieDie die zich in de kijker speelde, maar KVM kon een stevige gold lead van 2000 gold vasthouden na 15 minuten spelen. De derde dragon ging naar Genk maar KVM kon reageren en drie snelle kills vinden, wat hen een 5000 gold lead opleverde.

KVM werd echter te gulzig en verloor zelf drie spelers in de mid lane, maar de KVM gold lead bleef desondanks groot. Dat veranderde toen KRC Genk onverwacht de Baron kon stelen van onder de neus van KVM Esports én daarboven ook de Dragon Soul in de wacht wist te slepen. De vreugde was echter van korte duur want KVM Esports wist een teamfight te forceren in de mid lane, dat hen opnieuw controle over de match opleverde. Genk probeerde rond de Elder Dragon te spelen, maar KVM Esports trok met volle overtuiging naar de basis van Genk. Uiteindelijk was het KVM Esports dat aan het langste eind trok en de eerste match van de Spring Split won.

2. Ion Squad vs. Team 7AM

Team 7AM kon een vroege Dragon binnenhalen, maar gaf een kill op aan Ion Squad, dat controle over de game nam na 10 minuten. Het ging fout rond de Rift Herald, waar Ion Squad iets te lang bleef treuzelen, met als resultaat 2 kills voor 7AM. Ook de tweede Dragon ging naar Team 7AM, dat de teugels via jungler “Nomis” strak in handen nam, ondanks een kleine achterstand in gold. Het ging fout rond de derde dragon voor Team 7AM, dat probeerde de Dragon weg te stelen maar Ion Squad vond twee snelle kills én nam de leiding in de game met een grote 5000 gold lead.

Ion Squad vond een prachtige engage in de mid lane en schreef 4 kills achter hun naam, wat hen een gratis Baron buff opleverde. Top laner Phoenix en bot laner Flif waren ondertussen heel erg sterk geworden en hadden een enorme voorsprong over hun tegenstander. Ion Squad gebruikte die druk om opnieuw een Baron neer te halen, terwijl Team 7AM niet kon reageren. Na een laatste engage kon Ion Squad orde op zaken stellen en de basis van Team 7AM in puin leggen.

3. KVM Esports vs. Sector One

Het was een sterke start van KVM Esports met twee vroege kills en een vroege gold lead, wat hen de eerste Dragon opleverde. Sector One wist het spel te vertragen en trok alles opnieuw gelijk via een kill in de mid lane en hun individuele voorsprongen in de lanes. KVM pakte de tweede Dragon maar Sector One won het daaropvolgende gevecht overtuigend. Beide partijen hielden elkaar verder in evenwicht, tot Zhergoth een triple kill vond in de mid lane en Sector One een stevige voorsprong gaf.

Het ging fout rond Baron, want KVM Esports haalde naast twee kills ook de Baron buff binnen, wat beide teams weer op gelijke hoogte trok. Jungler Urban haalde Sector One mid laner Night neer, wat KVM Esports ook de Ocean Soul opleverde. Het tempo van het spel ging omlaag terwijl beide teams hun volgende stap probeerden te bedenken. Sector One liet zich in slaap wiegen en KVM Esports kon rustig een Baron neerhalen. Dat was meteen het einde voor Sector One dat KVM Esports niet meer kon afstoppen. Een geweldige overwinning voor KVM Esports, dat beide wedstrijden van de eerste speeldag kon winnen.

4. Ion Squad vs. 4Elements

Beide teams hielden elkaar in evenwicht vroeg in de wedstrijd, maar 4Elements kon rustig de eerste Dragon oppikken. In de eerste 10 minuten vielen er geen kills tot 4Elements Ion Squad kon openbreken, met twee kills tot gevolg. Ion Squad reageerde in de top lane door zelf twee kills op te pikken én de tweede Dragon weg te graaien. Even leek het erop dat 4Elements hun voorsprong zou verstevigen, maar na een prachtige play van top laner Phoenix vond Ion Squad 3 kills en konden ze gratis de Baron neerhalen.

Ion Squad trok naar de volgende Dragon en haalde die ook binnen, terwijl 4Elements moedeloos achteruit werd gedreven. Even leek 4Elements hun weg terug in de match te vinden, maar ze verloren drie spelers na een pijnlijke fight rond de vijfde Dragon, die ook in de broekzak van Ion Squad verdween. Ion Squad trok naar de mid lane, waar een ultiem gevecht in hun voordeel werd beslecht. Twee overwinningen voor Ion Squad op de eerste speeldag dus.

Bullet points

- KVM Esports wint twee keer en klopt regerend kampioen Sector One

- Ion Squad lijkt een kanshebber op de titel

- KRC Genk Esports en Team 7AM lieten hun tanden zien ondanks verlies

- 4Elements mist z’n start

Benieuwd wat er volgende week op het programma staat?