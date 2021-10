Zo kan het ook: deze man leeft zich uit in ‘zwembad’ van Mons-en-Pévèle

Parijs-Roubaix Alsof alle pech nog niet volstond: Van Aert houdt twee boetes over aan Pa­rijs-Rou­baix

15 april Welkom in de Hel: daar kan Wout van Aert (24) nu uit eerste hand over spreken. Mechanische pech, een akelige crash, een straffe inhaaljacht, de man met de hamer en alsof het nog niet erg genoeg was, nog twee boetes van 200 Zwitsere frank: ziehier zijn editie van 2019. “Mag ik volgend jaar eens geluk hebben in Parijs-Roubaix?”