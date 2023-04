WUYTS & VLAEMINCK. “Jumbo-Visma is niet op zijn waarde geklopt in Parijs-Roubaix”

Eddy Merckx keek vol bewonde­ring naar de Ronde en zet voor zondag in op Van Aert: “Schrijf Wout nooit af”

Een prestatie voor de geschiedenisboeken. Tadej Pogacar bewees gisteren dat hij de sterkste renner van het moment is en dat ontging Eddy Merckx niet. ‘De Kannibaal’ zag hoe het Sloveense fenomeen de derde renner werd die zowel de Ronde van Vlaanderen als de Tour de France weet te winnen. Hij gelooft dat Remco Evenepoel ook in staat is om die dubbel te pakken.