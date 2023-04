Van Frison over Van Hooydonck tot Bjerg: welke ‘dark horses’ kunnen zomaar eens verrassen in Parijs-Roubaix?

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de te kloppen mannen in Parijs-Roubaix , maar de Helleklassieker levert vaak een verrassende winnaar op. Johan Vansummeren trok in de editie van 2011 tot ieders verbazing aan het langste eind en ook Mathew Hayman sloeg de wielerwereld op 10 april 2016 met verstomming. Welke - verre - outsiders kunnen in hun voetsporen treden? Onze redactie stelde een kransje van zeven renners samen. Je kunt ze eveneens opnemen in jouw Gouden Klassiekers -ploeg.

1) Frederik Frison (Lotto-Dstny, 9 miljoen euro)

Onze 30-jarige landgenoot rijdt een dijk van een voorjaar. Zowel in de Classic Brugge-De Panne als in Gent-Wevelgem kwam hij als vierde over de streep. Er zal vooral gekeken worden naar Arnaud De Lie en Florian Vermeersch en daar kan Frison van profiteren. Verder dan een 94ste plaats in de Helleklassieker kwam hij wel nog niet. Zondag moet de tempobeul - gezien zijn uitstekende vorm - in staat geacht worden om lang mee te gaan.

2) Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech, 14 miljoen euro)

Een naam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, maar de ervaren Canadees is samen met Sep Vanmarcke de meest vooruitgeschoven man bij Israel-Premier Tech. Boivin is een echte kasseivreter en werd twee jaar geleden al eens negende in Parijs-Roubaix. Hij maakte toen erg veel indruk onderweg. Bij Israel-Premier Tech is het eveneens uitkijken naar Tom Van Asbroeck. Ook hij kan zomaar eens een dichte ereplaats in de wacht slepen.

3) Matis Louvel (Arkéa-Samsic, 13 miljoen euro)

De amper 23-jarige Fransman werd vorig jaar bij zijn eerste beurt meteen knap vijftiende. Dit seizoen rijdt Louvel erg constant. De pion van Arkéa-Samsic sleepte in zowat iedere voorjaarsklassieker een mooie ereplaats uit de brand. Kan hij in Parijs-Roubaix iedereen een hak zetten? Het wordt moeilijk, maar volgens ons is het niet onmogelijk.

4) Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma, 15 miljoen euro)

Van Hooydonck was vorig seizoen al ijzersterk, maar lijkt dit jaar nog een stap voorwaarts gezet te hebben. Van Baarle, Benoot, Van Aert en Laporte wonnen al een of meerdere voorjaarsklassiekers en dus kan Van Hooydonck niet achterblijven. Onze landgenoot kan profiteren van het numerieke overwicht van Jumbo-Visma. Helaas voor Van Hooydonck is hij wat ziekjes. Donderdag was hij dan ook niet aanwezig op de verkenning van de Nederlandse formatie. “Hij heeft een verkoudheid”, zegt sportief manager Merijn Zeeman. “Omdat het slecht weer was, hebben we hem een dagje binnen gehouden.”

5) Lewis Askey (Groupama-FDJ, 6 miljoen euro)

Groupama-FDJ heeft met Stefan Küng een van de favorieten binnen hun rangen. Küng stond vorig jaar zelfs op het podium van de Helleklassieker. Maar naast de boomlange Zwitser brengt FDJ ook twee Britse goudhaantjes van 21 aan de start. Lewis Askey en Samuel Watson maakten heel wat furore bij de jeugd en hopen dat ze zondag helemaal kunnen doorbreken bij de profs. Vooral Askey kan wel eens ver komen. Hij won Parijs-Roubaix enkele jaren terug bij de junioren.

6) Oier Lazkano (Movistar, 4 miljoen euro)

Lazkano verbaasde vriend en vijand door - na een hele dag in de aanval - tweede te worden in Dwars door Vlaanderen. De Spanjaard van Movistar trok met ambitie naar de Ronde van Vlaanderen, maar kuste twee keer het asfalt en moest er de brui aan geven. In Parijs-Roubaix kan hij via de vroege vlucht opnieuw een mooi resultaat bij elkaar rijden.

7) Mikkel Bjerg (UAE Emirates, 10 miljoen euro)

Tadej Pogacar laat Parijs-Roubaix links liggen en dus krijgt Mikkel Bjerg samen met Matteo Trentin een vrije rol bij UAE. De Deense hardrijder effende in Vlaanderens Mooiste het pad voor Pogacar en is duidelijk in orde. In de GP Denain en in Gent-Wevelgem reed hij voor zijn eigen rekening en twee keer eindigde hij in de top tien. De meervoudige wereldkampioen tijdrijden bij de jeugd kan zondag wel eens dé verrassing worden.

Johan Vansummeren: “Ook ik verwacht veel van Mikkel Bjerg” Johan Vansummeren, die in 2011 als eerste over de streep kwam op de Vélodrome in Roubaix, schuift Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Jasper Stuyven naar voren. “Parijs-Roubaix is op hun lijf geschreven en het zijn renners die nooit stilvallen - haal ze maar eens terug. Van Mikkel Bjerg verwacht ik ook veel. Ik volg de koers nog op de voet en hij maakt al heel het voorjaar indruk op me.” Een renner die zondag aan de start komt, maar liever anoniem wenst te blijven, denkt dat Lotto-Dstny de koers zal kleuren. “De Lie en Vermeersch zullen alle aandacht naar zich toe trekken, maar naast Frison zie ik ook Van Moer boven zichzelf uitstijgen. Hij heeft dit jaar nog niet meegespeeld voor de overwinning, maar ik zie hem iedere wedstrijd beter worden. Schrijf Van Moer maar op.”

