Tom Boonen in zes thema’s over de ideale Roubaix-fiets: “Hemel en aarde bewogen om bij m’n laatste deelname niet met veringen te rijden”

Parijs-RoubaixGeen koers waar het materiaal zo doorslaggevend is als Parijs-Roubaix. Geen mens om dat beter te kaderen dan viervoudig winnaar en materiaalfreak Tom Boonen. De recordhouder over de fietsen in de Hel van het Noorden in zes thema’s. “Een frame met langere wielbasis, goeie tubes of tubeless banden en een beetje kunnen sturen, daar komt het in Roubaix eigenlijk op neer.”