Tom Boonen in ‘HLN Sportcast ‘t Is weer Koers’ over Vermeersch: “Ik heb met open mond zitten kijken. Alles wat ik vond dat hij moest doen, deed hij”

Hebben we met Florian Vermeersch de geboorte van een nieuwe Vlaamse wielerheld meegemaakt? Boonen: “Ik zat met open mond te kijken. Er gaat een moment komen dat hij gaat kraken, dacht ik telkens. Zoals op Carrefour de l’Arbre. Maar alles wat ik vond dat hij moest doen, deed hij. Ongelofelijk hoe cool hij bleef in de finale. Indrukwekkend”, aldus Boonen, die in de laatste natte editie - die van 2002- zelf indruk maakte in de Helleklassieker. “Maar ik zat toen niet eens in de situatie om de koers te winnen.” Boonen legt ook uit hoe Vermeersch de spurt uiteindelijk verloor en de rol van Moscon daarin. Voor De Gendt is Parijs-Roubaix Vermeersch op het lijf geschreven, voor Naesen was deze exploot niet meteen een verrassing: “Ik hoor Greg Van Avermaet, die met Florian veel heeft gereden, nog zeggen: ‘amai die is veel sterker dan mij.’”