“Te gek voor woorden. Moeten wij dan ook beginnen roepen en tieren?”: Alpecin-Fenix stelt zich vragen bij verstoppertje met Van Aert

Parijs-RoubaixHij had de benen niet om beter te doen, zei Mathieu van der Poel (27). En dus was negende het hoogst haalbare. Renner en ploeg hadden daar vrede mee. En toch maakte sportief manager Christoph Roodhooft zich plots boos. Dat Jumbo-Visma verstoppertje had proberen spelen met Van Aert ging er bij hem niet in. “Dat is toch te gek voor woorden?”