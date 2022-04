Speelt “halve" Gilbert met zijn gezondheid door wedstrijden te blijven rijden? “Er is veel druk binnen de ploeg om te koersen”

Parijs-RoubaixPhilippe Gilbert staat ook aan de start zondag. Oorspronkelijk was dat niet voorzien, maar de renner vroeg zelf om een programmawijziging. “Ik kan van grotere waarde zijn in een koers zoals de Hel, dan in bijvoorbeeld de Waalse Pijl”, zegt de nog altijd niet topfitte Gilbert.

Gilbert won de Helleklassieker in 2019. Persoonlijke ambitie heeft hij naar eigen zeggen niet voor deze editie. “Ik ben hier vooral om mijn ervaring door te geven, voor en tijdens de koers. Natuurlijk hoop ik een rol te spelen, niet zomaar mee te rijden, maar ik heb dit seizoen nog niets bewezen of laten zien, dus gemakkelijk wordt het niet. Ik zal blij zijn als ik ‘meedoe’, als ik finish binnen 1 of 2 minuten van de winnaar, niet ergens anoniem.”

Makkelijk zal dat niet zijn, want de kopman van Lotto Soudal is nog altijd niet honderd procent fit en kampt met de naweeën van ziekte, vooral van een bronchitis en heeft problemen met de luchtwegen tijdens de koers. “Ik heb nog altijd moeite met ademhalen”, zegt hij. “Vooral in de Amstel voelde ik dat nog, als ik moest klimmen, van die stevige inspanningen moest doen, dan kreeg ik niet genoeg zuurstof binnen. Ik heb er wel een beter oog op voor Roubaix, dat is meer één lange inspanning dan iedere keer die kleine hellingen. Natuurlijk is het beter, in een ideale wereld, om topfit te zijn, maar dat heb ik niet in de hand.”

Toch rijst de vraag of de kopman niet speelt met zijn gezondheid door te blijven koersen ondanks hij niet helemaal hersteld is. “Er is weinig andere keuze”, repliceerde hij op die vraag. “Er is veel druk binnen de ploeg om te koersen. Tim Wellens moet meteen na de Brabantse Pijl naar Frankrijk om daar te koersen. De ploeg heeft het niet gemakkelijk, er is heel wat stress rond de punten om in de WorldTour te blijven. Er is geen visie meer op lange termijn. We leven van week tot week, bijna van dag tot dag. Er is veel druk.”

Was het niet beter om er even de stekker uit te trekken en volledig te herstellen. “Dat zou inderdaad beter zijn, maar ik leef op hoop. Al zullen we misschien over een maand zeggen dat dit niet de slimste keuze was.”

