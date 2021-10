REPORTAGE. We krijgen een 'Parijs-Roubaix light' zondag: “Het wordt geen feest zoals anders. Maar ik ga bij elke camper sorry zeggen. Alle 250"

“We rekenen op onze Vlaamse vrienden voor de sfeer”, zegt Salvatore Castiglione (51). Hij is burgemeester van Wallers, het dorpje van het beroemde Bos waar zondag de Hel écht begint. In normale tijden is Parijs-Roubaix één groot feest daar - voor de vele toeschouwers meer dan voor de coureurs. En nu? “Het zal héél wat minder zijn", zucht hij. “De coronaregels in Frankrijk zijn nog strenger dan in Vlaanderen.” Mondmaskers zijn er nog verplicht. Grote terrassen zijn verboden. Eén frietkraam mag er nog staan, in plaats van een straat vol eet- en drankstanden. “Het is de prijs die we moeten betalen. Anders was er wéér geen Parijs-Roubaix.”