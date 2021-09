Philippe Gilbert krijgt omstandigheden in Parijs-Roubaix die hij nooit eerder heeft meegemaakt: “De ‘Hel’ ligt er héél glibberig bij”

WielrennenEven schrikken was het toch voor Philippe Gilbert tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix. “Ik heb al in striemende regen gereden. In hevige sneeuwval, 45 graden, windvlagen van meer dan 60 kilometer per uur. Maar in de modder? Dat wordt een première!”

De ‘Hel’ ligt er dezer dagen allesbehalve proper bij. Dat ondervonden ook Philippe Gilbert en zijn Lotto-Soudalploegmaats. “Het was goed om het parcours nog eens te verkennen, ook al heb ik ondertussen al wel 50.000 keer (sic) over die stenen gereden”, aldus de winnaar van 2019 bij het uitrijden van het Bos van Wallers-Arenberg. “Ze lagen er héél héél héél glibberig bij. Op bepaalde stroken ligt er, uitgesmeerd over een tiental meter, modder en zag ik zelfs renners wegglijden. Wij bleven gelukkig recht, maar het was op de limiet. Ik kan me niet voorstellen dat we daar in koers doorkomen zonder te vallen of voet aan de grond te zetten. Als het er nu ook nog volop op gaat regenen, wordt het pas écht chaotisch. Zo’n helse Parijs-Roubaix wordt nieuw voor mij. Ik reed wel al cyclocrossen in het verleden, maar dat was met ander materiaal, crossbanden ook. Dit is anders. Allesbehalve prettig, me dunkt. Maar goed, croisons les doigts, vingers kruisen: misschien veranderen de weersvoorspellingen tegen zondag nog en blijft het droog. (lacht) In het andere geval zal niet de renner winnen die het hardst over de kasseien rijdt, maar wel de meest behendige die het best en langst in het zadel blijft zitten.”

Zelf start Gilbert zonder stress, zegt hij. “Zonder favorietenstatus, bedoel ik. Ik ga me proberen zoveel mogelijk te amuseren. Met het rugnummer 1, wat in gelijk welke koers speciaal is. Een hele eer, want het wijst er natuurlijk op dat je het jaar voordien hebt gewonnen. Of in dit geval twee jaar geleden. (lacht) Dat rugnummer draag je ook niet constant in je carrière. Donc ç’est bien. In principe mogen we met onze ploeg geen topresultaat ambiëren, daar moeten we eerlijk in zijn. Anderzijds: deze wedstrijd heeft wel vaker verrassingen opgeleverd in het verleden. De lange vlucht, bij voorbeeld, kan perspectieven openen. Waarom zouden we er niet in meeglippen? Alleen, we hadden het erover binnen de ploeg: met die wind in de rug wordt het niet makkelijk om zo’n ontsnapping te creëren. Het zal snel gaan in eerste kilometers. Dat kan zo’n vlucht in de kiem smoren. We riskeren met 45-48 km/u en met nog een grote groep aan de eerste kasseistroken toe te komen. En dan zal het pas dáár exploderen.”

Wat een zege in Parijs-Roubaix betekent voor Gilbert? “Simpel: het leverde me enorm veel erkenning op. Mijn vorige fietsensponsor was Amerikaans (BMC, red.). In de States kennen ze slechts twee wielerkoersen: de Tour en Parijs-Roubaix. Win je die twee, dan is je carrière geslaagd. Eerder dan dat je wereldkampioen wordt. Ik heb altijd gezegd dat ik naar Parijs-Roubaix wilde komen om te winnen. Et je l’ai fait. Al was dat niet enkel míjn verdienste. Parijs-Roubaix win je ‘in team’. C’est le jeu d’équipe qui le fait. Hoe talrijker je in de finale vertegenwoordigd bent, hoe makkelijker het wordt om te winnen. Dat is sowieso het geval in wielrennen, maar nog meer en specifieker in deze klassieker.”

Meer nog dan zoeken naar één favoriet, is het dus zoeken naar een favoriet team. Makkie, volgens Gilbert. (grijnst) “Ce sont toujours les mêmes, hein. (alluderend op Deceuninck-Quick.Step, red.). Met het slechte weer dat wordt verwacht, is het ook niet simpel om één uitgesproken naam naar voor te schuiven. Er zal overal van alles gebeuren. Zowel in het peloton als in de volgerscaravaan. Ook voor de ploegleiders wordt het bijzonder zwaar en vermoeiend. Une galère à tous les échelons. Een calvarietocht. Héél ingewikkeld. Ieder zal weer zijn eigen verh(a)al(en) hebben. Want dat is altijd zo grappig aan Parijs-Roubaix: als je er ’s avonds met de ploegmaats over praat, krijg je de indruk dat iedereen een andere koers heeft gereden.”

Het verschil tussen Parijs-Roubaix in april en Parijs-Roubaix in oktober, tot slot? “Dat is er toch wel”, vindt Gilbert. “Normaal krijg je al waardemeters en doe je vertrouwen op in de wedstrijden vooraf, in het klassieke voorjaar. Je weet dan ook waar je staat. Nu…? Wie me kan zeggen dat hij zondag zeker in de top vijf rijdt: chapeau. Het seizoen loopt op z’n einde en dat merk je ook. Normaal gaat het in zo’n verkenning altijd snoeihard, à bloc. Nu was het toch wat op spaarstand. Het lichaam zit op zijn limiet, we zijn allemaal moe na een slopende campagne. Twee dagen voor zo’n belangrijk Monument moet je dan toch wel wat voorzichtig zijn.”

