Onze chef wielrennen ziet Van Aert de winnaar uit het oog verliezen: “Hij heeft Van Baarle onderschat”

Parijs-Roubaix "Vermeersch volgend jaar kopman? Rustig, rustig"

"En? (met brede grijns) We verjongen te veel zeker, hé?" Díe hadden we van ver zien komen. Tuurlijk kon John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal, het niet laten aan de teambus in Roubaix. Ach, het mocht wel nu. Want wát een berekoers reden zijn troepen.

4 oktober